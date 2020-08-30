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Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'tan ters köşe! Herkes o transferi beklerken...
Yeni transferlerlerle kadroyu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Kampı sona erdi. Transferde durmaya niyeti olmayan ve eksik bölgeler için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli takımda Erol Bulut şaşırtan bir karar aldı. Usta muhabir yazısında, Bulut'un bu kararını köşesine taşıdı ve Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi.
30 Ağustos 2020 Pazar 10:10
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Fenerbahçe'de herkes stoper transferi beklerken Erol Bulut'tan flaş bir hamle geldi.
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Hürriyet Gazetesi muhabiri Süleyman Arat, Bulut'un aldığı bu kararı ve sarı-lacivertli takımdaki yılın transferini açıkladı.
İşte o yazı...
Çok değil, sadece 1 ay öncesinde her hattı tartışılan Fenerbahçe, yapılan 11 transfer sonrası taraftarı umutlandıran, lige renk katacak bir ekibe dönüştü.
Özellikle geçen yıl büyük sorun yaşanan stoper mevkiine yapılan ve yapılması planlanan transferler, eldeki oyuncuları da hırslandırırken, yine geçen sezon büyük sorun yaratan sağ bek ve sol bek problemleri de büyük ölçüde giderildi.
Hatta sol beke iki önemli yıldız birden alındı. Dilerseniz yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye, şimdiye dek yapılan transferler ışığında bir bakalım...