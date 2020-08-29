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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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imzaladı

Valencia imzaladı

, İstanbul’a getirdiği Ekvadorlu yıldızla 3 yıllık anlaşma imzaladı. , “Bu forma için yüzde 100 mücadelemi vereceğim” diye konuştu.

Transferde fırtınalar estiren Kanarya, Enner 'ya da formayı giydirdi. Son olarak 'nın Tigres takımında forma giyen Ekvadorlu yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde 'de ve Everton'da forma giyen 30 yaşındaki Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol kaydetti. Temmuz 2017'de Tigres'e transfer olan Ekvadorlu forvet, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı. Ekvador 'nın formasını da terleten yıldız 54 maçta 31 kez gol sevinci yaşayan Valencia imza sonrası, şöyle konuştu: Bu kadar büyük ve harika bir camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Çok mutluyum. F.Bahçe gibi büyük bir camiada olmak şampiyonluk isteğini getirir. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ligin başından itibaren başarılı olacağıma inanıyorum. Bu forma için yüzde 100 mücadelemi vereceğim.

TETKİKLERİ YAPILDI
Sağlık kontrolüne giren Valencia; ortopedi, iç hastalıkları, kulakburun- boğaz, göz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

FOTOMAÇ FARKI
Türk spor basınının 1 numarası FOTOMAÇ, Valencia transferini 26 Ağustos'ta duyurmuştu.

  1. 29.8.2020
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