Valencia imzaladı

Transferde fırtınalar estiren Kanarya, Enner Valencia'ya da formayı giydirdi. Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Ekvadorlu yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen 30 yaşındaki Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol kaydetti. Temmuz 2017'de Tigres'e transfer olan Ekvadorlu forvet, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı. Ekvador Milli Takımı'nın formasını da terleten yıldız 54 maçta 31 kez gol sevinci yaşayan Valencia imza sonrası, şöyle konuştu: Bu kadar büyük ve harika bir camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Çok mutluyum. F.Bahçe gibi büyük bir camiada olmak şampiyonluk isteğini getirir. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ligin başından itibaren başarılı olacağıma inanıyorum. Bu forma için yüzde 100 mücadelemi vereceğim.



TETKİKLERİ YAPILDI

Sağlık kontrolüne giren Valencia; ortopedi, iç hastalıkları, kulakburun- boğaz, göz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.



FOTOMAÇ FARKI

Türk spor basınının 1 numarası FOTOMAÇ, Valencia transferini 26 Ağustos'ta duyurmuştu.