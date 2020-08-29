Süper Lig devleri peşinde! Mert Yılmaz Kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, Bayern Münih'ten gurbetçi futbolcu Mert Yılmaz'ı gündemine aldı. Peki, Mert Yılmaz kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe Mert Yılmaz ile ilgileniyor. Peki, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer etmek istediği Mert Yılmaz kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Bu soruların yanıtı haberimizde…
MERT YILMAZ KİMDİR?
8 Mart 1999 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır. RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. 4 kez Türkiye U21 takımı formasını da giyen Mert Yılmaz'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyor.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 15:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig devleri peşinde! Mert Yılmaz Kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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