Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mert Yılmaz'ı gündemine aldı

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun yerini genç bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Bayern Münih 2. takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.





GÖKHAN GÖNÜL'Ü YEDEKLEYECEK!

Eski yıldızı Gökhan Gönül'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Mert Yılmaz'ın transferiyle 35 yaşındaki futbolcuya alternatif oluşturmayı planlıyor.

Mert Yılmaz sağ bek mevkisinin haricinde, sağ kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.