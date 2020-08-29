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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika haberi: 'ı gündemine aldı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mert Yılmaz'ı gündemine aldı

ile yollarını ayırmayı planlayan 'den sürpriz bir hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, 2. takımında forma giyen 'ı kadrosuna katmak istiyor.

'de operasyonu hız kesmeden devam ediyor. ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun yerini genç bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, 2. takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.

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Eski yıldızı 'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, 'ın transferiyle 35 yaşındaki futbolcuya alternatif oluşturmayı planlıyor.

Mert Yılmaz sağ bek mevkisinin haricinde, sağ kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 16:44
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