Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
Nabil Dirar ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih 2. takımında forma giyen Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun yerini genç bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Bayern Münih 2. takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.
GÖKHAN GÖNÜL'Ü YEDEKLEYECEK!
Eski yıldızı Gökhan Gönül'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Mert Yılmaz'ın transferiyle 35 yaşındaki futbolcuya alternatif oluşturmayı planlıyor.
Mert Yılmaz sağ bek mevkisinin haricinde, sağ kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 16:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mert Yılmaz'ı gündemine aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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