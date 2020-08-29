Son dakika transfer haberi: Anlaşma kesinleşti! "Giuliano Fenerbahçe'de" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Anlaşma kesinleşti! "Giuliano Fenerbahçe'de"

Son dakika haberi: Anlaşma kesinleşti! "Giuliano 'de"

Son dakika transfer haberi: Anlaşma kesinleşti! "Giuliano Fenerbahçe'de"

Transferde durmak bilmeyen eski oyuncusu Giuliano'yu yeniden kadrosuna katıyor. Dünyaca ünlü muhabir 'un paylaştığı habere göre, sarı-lacivertli takım ile Brezilyalı yıldız arasında anlaşma kesinleşti.

'de şov sürüyor. Son olarak Enner Valencia'yı resmen açıklayan sarı-lacivertliler, eski yıldızı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ligi ekiplerinden forması giyen Giuliano, takımından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Yeni takım arayışlarına başlayan Brezilyalı yıldız ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.

"ANLAŞMA KESİNLEŞTİ!"
Dünyaca ünlü muhabir 'un paylaştığı habere göre, Al Nasr'dan ayrılacak olan Giuliano ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma kesinleşti. Sarı-lacivertli takım, 2018 yılında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği hücum oyuncusunu yeniden renklerine bağlayacak.

Fenerbahçe'de oynadığı 41 resmi maçta 16 gol ve 6 asist kaydeden Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan kariyerinde ise 74 maçta 30 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 11:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika transfer haberi: Anlaşma kesinleşti! "Giuliano Fenerbahçe'de" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA