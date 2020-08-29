Son dakika transfer haberi: Anlaşma kesinleşti! "Giuliano Fenerbahçe'de"
Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe eski oyuncusu Giuliano'yu yeniden kadrosuna katıyor. Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, sarı-lacivertli takım ile Brezilyalı yıldız arasında anlaşma kesinleşti.
Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor. Son olarak Enner Valencia'yı resmen açıklayan sarı-lacivertliler, eski yıldızı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr forması giyen Giuliano, takımından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Yeni takım arayışlarına başlayan Brezilyalı yıldız ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.
"ANLAŞMA KESİNLEŞTİ!"
Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, Al Nasr'dan ayrılacak olan Giuliano ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma kesinleşti. Sarı-lacivertli takım, 2018 yılında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği hücum oyuncusunu yeniden renklerine bağlayacak.
Fenerbahçe'de oynadığı 41 resmi maçta 16 gol ve 6 asist kaydeden Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan kariyerinde ise 74 maçta 30 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 11:23
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- Son dakika transfer haberi: Anlaşma kesinleşti! "Giuliano Fenerbahçe'de"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Anlaşma kesinleşti! "Giuliano Fenerbahçe'de" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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