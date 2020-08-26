Fenerbahçe'nin gündemindeki Pedro Roma'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu ifade edilen Pedro Rodriguez'in yeni takımı resmen açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin sona erdiği Chelsea ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu, İtalya Serie A takımlarından Roma'ya transfer oldu.

5 yıldır Chelsea'de forma giyen Pedro, İtalyan ekibi ile 2023 yılına kadar sürecek sözleşmeye imzasını attı. Kulüpten yapılan resmi açıklama sonrası konuşan İspanyol yıldız, "Bu yeni macera öncesi oldukça heyecanlıyım. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum" dedi.

İspanya Milli Takımı ile hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısında yetiştiği Barcelona'da 2015 yılına kadar forma giymişti.