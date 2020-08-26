Fenerbahçe'nin gündemindeki Pedro Roma'ya transfer oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe de ilgileniyordu! Yeni takımı resmen açıklandı

'nin gündemindeki Pedro Roma'ya oldu

Fenerbahçe'nin gündemindeki Pedro Roma'ya transfer oldu

ekiplerinden , sözleşmesi sona eren İspanyol oyuncusu 'le yollarını ayırmıştı. Adı ile de anılan tecrübeli isim, İtalyan devi Roma'ya oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin listesinde olduğu ifade edilen 'in yeni takımı resmen açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin sona erdiği ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu, İtalya Serie A takımlarından Roma'ya transfer oldu.

5 yıldır Chelsea'de forma giyen Pedro, İtalyan ekibi ile 2023 yılına kadar sürecek sözleşmeye imzasını attı. Kulüpten yapılan resmi açıklama sonrası konuşan İspanyol yıldız, "Bu yeni macera öncesi oldukça heyecanlıyım. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum" dedi.

İspanya Milli Takımı ile hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısında yetiştiği 'da 2015 yılına kadar forma giymişti.

  1. 26.08.2020
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