Fenerbahçe'nin gündemindeki Pedro Roma'ya transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sözleşmesi sona eren İspanyol oyuncusu Pedro Rodriguez'le yollarını ayırmıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli isim, İtalyan devi Roma'ya transfer oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu ifade edilen Pedro Rodriguez'in yeni takımı resmen açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin sona erdiği Chelsea ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu, İtalya Serie A takımlarından Roma'ya transfer oldu.
5 yıldır Chelsea'de forma giyen Pedro, İtalyan ekibi ile 2023 yılına kadar sürecek sözleşmeye imzasını attı. Kulüpten yapılan resmi açıklama sonrası konuşan İspanyol yıldız, "Bu yeni macera öncesi oldukça heyecanlıyım. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum" dedi.
İspanya Milli Takımı ile hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısında yetiştiği Barcelona'da 2015 yılına kadar forma giymişti.
?? Benvenuto all'#ASRoma, @_Pedro17_ ?? pic.twitter.com/91gbuKreHD— AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2020
- 26.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Pedro Roma'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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