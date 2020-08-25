Topuk’ta durmak yok

Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçının ardından önceki günü izinli geçiren F.Bahçe, dün çalışmalara devam etti. Topuk Yaylası'ndaki kampa devam eden sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde günü çift idmanla tamamladı. Sabah kuvvet ve dayanıklılık idmanının ardından çift kale maç yapan Kanarya, akşam da taktik çalıştı.