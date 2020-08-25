Topuk’ta durmak yok
Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçının ardından önceki günü izinli geçiren F.Bahçe, dün çalışmalara devam etti.
Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçının ardından önceki günü izinli geçiren F.Bahçe, dün çalışmalara devam etti. Topuk Yaylası'ndaki kampa devam eden sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde günü çift idmanla tamamladı. Sabah kuvvet ve dayanıklılık idmanının ardından çift kale maç yapan Kanarya, akşam da taktik çalıştı.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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