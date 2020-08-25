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25 Ağustos 2020, Salı
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Topuk’ta durmak yok

Topuk’ta durmak yok

Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçının ardından önceki günü izinli geçiren F.Bahçe, dün çalışmalara devam etti.

Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçının ardından önceki günü izinli geçiren F.Bahçe, dün çalışmalara devam etti. 'ndaki kampa devam eden sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde günü çift idmanla tamamladı. Sabah kuvvet ve dayanıklılık idmanının ardından çift kale maç yapan Kanarya, akşam da taktik çalıştı.

  1. 25.8.2020
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