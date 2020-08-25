‘Her yerde oynarım’ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe ‘Her yerde oynarım’

‘Her yerde oynarım’

‘Her yerde oynarım’

: Hücumda her pozisyonda oynuyorum. , şans verirse oynamaya hazırım. Göreve hazır olmak çok daha önemli

Mame , Çubuklu ile ilk kez medyanın karşısına çıktı. 'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Senegalli yıldız, "Birbirimizi tanımak adına kamp ortamı çok önemli. Hücum hattında her pozisyonda oynayabiliyorum. nerede şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. F.Bahçe'nin eski yıldızı Sow ile konuştuğunu da söyleyen Thiam, "Bana başarılar diledi. En büyük hedefim takımıma yardımcı olmak ve hedefe giden yolda maksimumu ortaya koymak olacaktır. Ben her yerde oynama hazırım, göreve hazır olmak benim için çok daha önemli. F.Bahçe'nin beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Eşim de bana ısrarla gitmem gerektiğini söyledi."

BÜYÜK BİR TAKIMIZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Thiam, yeni sezon öncesi şu iddialı sözleri de sarfetti: "Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Her zaman şampiyonluk şansı var. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak adına kapasitesi var. Bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

  1. 25.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Her yerde oynarım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA