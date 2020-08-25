‘Her yerde oynarım’

Mame Thiam, Çubuklu ile ilk kez medyanın karşısına çıktı. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Senegalli yıldız, "Birbirimizi tanımak adına kamp ortamı çok önemli. Hücum hattında her pozisyonda oynayabiliyorum. Hocamız nerede şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. F.Bahçe'nin eski yıldızı Sow ile konuştuğunu da söyleyen Thiam, "Bana başarılar diledi. En büyük hedefim takımıma yardımcı olmak ve hedefe giden yolda maksimumu ortaya koymak olacaktır. Ben her yerde oynama hazırım, göreve hazır olmak benim için çok daha önemli. F.Bahçe'nin beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Eşim de bana ısrarla gitmem gerektiğini söyledi."

BÜYÜK BİR TAKIMIZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Thiam, yeni sezon öncesi şu iddialı sözleri de sarfetti: "Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Her zaman şampiyonluk şansı var. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak adına kapasitesi var. Bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."