‘Her yerde oynarım’
Thiam: Hücumda her pozisyonda oynuyorum. Hocamız, şans verirse oynamaya hazırım. Göreve hazır olmak çok daha önemli
Mame Thiam, Çubuklu ile ilk kez medyanın karşısına çıktı. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Senegalli yıldız, "Birbirimizi tanımak adına kamp ortamı çok önemli. Hücum hattında her pozisyonda oynayabiliyorum. Hocamız nerede şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. F.Bahçe'nin eski yıldızı Sow ile konuştuğunu da söyleyen Thiam, "Bana başarılar diledi. En büyük hedefim takımıma yardımcı olmak ve hedefe giden yolda maksimumu ortaya koymak olacaktır. Ben her yerde oynama hazırım, göreve hazır olmak benim için çok daha önemli. F.Bahçe'nin beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Eşim de bana ısrarla gitmem gerektiğini söyledi."
BÜYÜK BİR TAKIMIZ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Thiam, yeni sezon öncesi şu iddialı sözleri de sarfetti: "Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Her zaman şampiyonluk şansı var. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak adına kapasitesi var. Bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."
- 25.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
‘Her yerde oynarım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.