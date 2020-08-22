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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yeniden doğdum

Yeniden doğdum

, tekrar F.Bahçe forması giymesiyle ilgili “Yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi. Para için döndüğü eleştirilerini “Kontratımda ne yazdığını bile bilmiyorum” diye yanıtladı.

'nin yeni sezon öncesi tekrar kadrosuna dahil ettiği , futbola yeniden başlamış gibi heyecan yaşadığını, sarı-lacivertli takıma kontratının nasıl olduğunu bile bilmeden imza attığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe'ye transferinde Emre Belözoğlu faktörünün önemine değindi. "Futbola yeniden başlamış gibiyim. O heyecanı taşıyorum. Bu kulüp ve taraftar adına birçok şey yapmak için sabırsızlanıyorum. Bir an önce sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullanan Gökhan, "Şu anda Fenerbahçe'ye geri döndüğümde ufak tefek çatlaklar var, paraya dönüyor gibi. Benim hayatımda para hiç amaç olmadı. Hep aileme, sevdiğim, inandığım değerlere sahip olduğumu düşündüm. Ben geri dönerken şu anda kontratımın ne olduğunu bile bilmiyorum" diye konuştu. Takımın havasını da değerlendiren usta krampon, "Güzel bir hava var. Birçok yeni var. Her şey olumlu gidiyor ve takım üzerinde çok pozitif bir hava var. Takım üzerindeki bu pozitif havayı bozmamak adına gittiğim dönemden konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ
Son olarak eski takımı 'a da değinen Gökhan, "Beşiktaş camiası sağ olsun kalmam için gerekeni yaptılar. Beni ailenin bir parçası olarak gördüler ve sahip çıktılar. Beşiktaş formasıyla 4 sene oynadım. Eğer onlara gol atarsam bana yakışanı yaparım. İnşallah gol değil goller atarım ama saygıda da asla kusur etmem" şeklinde konuştu.

EROL HOCA TAKIMI GEBERTİYOR!
Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un antrenman temposunu da değerlendirdi. Birçok hocayla çalıştığını vurgulayan Gökhan, "Erol hocanın kendine özgü antrenman metodu var. Erol hoca bizi çok iyi çalıştırıyor. Tabiri caizse antrenmanlarda takımı gebertiyor. İnşallah bu antrenman temposuyla sapasağlam maçlara çıkıp çok güçlü bir şekilde sahalara döneceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 22.8.2020
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