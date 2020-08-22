Yeniden doğdum
Gökhan Gönül, tekrar F.Bahçe forması giymesiyle ilgili “Yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi. Para için döndüğü eleştirilerini “Kontratımda ne yazdığını bile bilmiyorum” diye yanıtladı.
TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ
Son olarak eski takımı Beşiktaş'a da değinen Gökhan, "Beşiktaş camiası sağ olsun kalmam için gerekeni yaptılar. Beni ailenin bir parçası olarak gördüler ve sahip çıktılar. Beşiktaş formasıyla 4 sene futbol oynadım. Eğer onlara gol atarsam bana yakışanı yaparım. İnşallah gol değil goller atarım ama saygıda da asla kusur etmem" şeklinde konuştu.
EROL HOCA TAKIMI GEBERTİYOR!
Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un antrenman temposunu da değerlendirdi. Birçok hocayla çalıştığını vurgulayan Gökhan, "Erol hocanın kendine özgü antrenman metodu var. Erol hoca bizi çok iyi çalıştırıyor. Tabiri caizse antrenmanlarda takımı gebertiyor. İnşallah bu antrenman temposuyla sapasağlam maçlara çıkıp çok güçlü bir şekilde sahalara döneceğiz" ifadelerini kullandı.
- 22.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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