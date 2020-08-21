Lazio'ya Vedat Muriqi şoku! Transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Lazio'ya Vedat Muriqi şoku! Transfer...

'ya şoku! ...

Lazio'ya Vedat Muriqi şoku! Transfer...

'da şoku yaşanıyor. Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren İtalyan ekibine iki dev rakip çıktı. Siamolaroma'nın haberine göre, Vedat Muriqi yarışına Milan ve Roma takımları da dahil oldu.

Serie A ekiplerinden 'nun 'le her konuda anlaşma sağladığı ve transferin resmiyete kavuşması bekleniyordu. Ancak yaşanan son gelişme mavi-beyazlı takımda şok etkisi yarattı.

Siamolaroma'nın haberine göre, Vedat Muriqi'nin transferi için Milan ve Roma ekipleri devreye girdi. Haberde, 'yı 'a kaptıran Lazio'nun, Kosovalı golcüyü de elinden kaçırabileceğine değinildi.



FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Vedat Muriqi'nin bonservisini elinde bulunduran resmi sitesinden, Lazio ile anlaşıdığına dair iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muriqi'ye yönelik çeşitli kulüplerden teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

İNGİLTERE'DEN DE TALİPLER VAR!
Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunan Vedat Muriqi'ye İtalyan ekiplerinin yanı sıra 'den ve Leicester City takımlarının da ilgisi bulunuyor.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 18:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lazio'ya Vedat Muriqi şoku! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA