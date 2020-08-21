Lazio'ya Vedat Muriqi şoku! Transfer...
Lazio'da Vedat Muriqi şoku yaşanıyor. Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren İtalyan ekibine iki dev rakip çıktı. Siamolaroma'nın haberine göre, Vedat Muriqi yarışına Milan ve Roma takımları da dahil oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Vedat Muriqi'le her konuda anlaşma sağladığı ve transferin resmiyete kavuşması bekleniyordu. Ancak yaşanan son gelişme mavi-beyazlı takımda şok etkisi yarattı.
Siamolaroma'nın haberine göre, Vedat Muriqi'nin transferi için Milan ve Roma ekipleri devreye girdi. Haberde, David Silva'yı Real Sociedad'a kaptıran Lazio'nun, Kosovalı golcüyü de elinden kaçırabileceğine değinildi.
FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Vedat Muriqi'nin bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe resmi sitesinden, Lazio ile anlaşıdığına dair iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muriqi'ye yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
İNGİLTERE'DEN DE TALİPLER VAR!
Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunan Vedat Muriqi'ye İtalyan ekiplerinin yanı sıra İngiltere'den West Bromwich Albion ve Leicester City takımlarının da ilgisi bulunuyor.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 18:10
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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