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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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için anlaştılar!’

‘Lemos için anlaştılar!’

'dan Canarias-7, 'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'u 'ye 1.5 milyon euro'ya vermeye razı olduğunu yazdı.

'dan Canarias-7, 'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'u 'ye 1.5 milyon euro'ya vermeye razı olduğunu yazdı. Ignacio Acedo imzalı haberde F.Bahçe'nin o rakamı taksitlerle ödeyeceğini iddia etti. Ayrıca Lemos'tan gelecek rakamla Las 'ın Cardona'yı alacağını yazdı. Haberde ayrıca 24 yaşındaki Uruguaylı stoperin 'de de tutunamazsa 'ya döneceği belirtildi.
  1. 22.8.2020
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