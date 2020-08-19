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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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’da gündem Garry

Yunanistan’da gündem Garry

'e talip olduğu iddia edilen 'tan dün açıklama geldi. Yunan ekibinin yöneticileri, ülke basınına yaptıkları açıklamada 'nin yıldızının kendilerine menajerler aracılığıyla önerildiğini ifade etti.

'e talip olduğu iddia edilen 'tan dün açıklama geldi. Yunan ekibinin yöneticileri, ülke basınına yaptıkları açıklamada 'nin yıldızının kendilerine menajerler aracılığıyla önerildiğini ifade etti. Sarı- lacivertlilerle 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanabileceği de kaydedildi.
  1. 19.8.2020
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