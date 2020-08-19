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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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imzayı attı

Eljif Elmas imzayı attı

Geçtiğimiz sezon öncesi 16 milyon euro bedelle 'den 'ye olan , yeni imzayı attı.

Geçtiğimiz sezon öncesi 16 milyon euro bedelle 'den 'ye olan , yeni imzayı attı. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki futbolcunun 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Makedon futbolcu, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 36 maçta birer gol ve asistle oynamıştı.
  1. 19.8.2020
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