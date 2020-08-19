Valencia da listede

Teknik direktör Erol Bulut'un takımda görmek istediği Enner Valencia transferinde de işlem tamam... Fenerbahçe'nin son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcüyle büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonlarda da Süper Lig'de birçok takımın gündemine gelen Ekvadorlu forvetin Topuk Yaylası'ndaki kampa yetişeceği kaydedildi. Avrupa kariyerinde West Ham United ve Everton formaları giyen tecrübeli futbolcu, son üç sezondur da Meksika ekibi Tigres'te oynuyor. Geçtiğimiz sezon Meksika temsilcisiyle 27 resmi karşılaşmaya çıkan Valencia, yalnızca bir gol attı, bir de asist yaptı.

MAÇ BAŞI ÖDENECEK

Harcama limitleri nedeniyle yaptığı transferlerde işi sıkı tutan Fenerbahçe, Enner Valencia'ya maç başı ücret ödeyecek. Ekvadorlu futbolcuya yıllık net bir ücret vermeyecek olan sarı-lacivertliler, oynadığı maç başına ve sözleşmede yapılan bonuslara göre para kazanacak.

KARDEŞİ KAÇIRILDI

Valencia'nın F.Bahçe ile anlaştığı haberlerinin ardından şok bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu futbolcunun kız kardeşinin silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Ekvador'da yaşanan bu olay, büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada dün akşam en çok konuşulanlar arasına girdi.