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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Valencia da listede

'un takımda görmek istediği Enner transferinde de işlem tamam... 'nin son olarak 'nın Tigres takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcüyle büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

Teknik direktör 'un takımda görmek istediği Enner transferinde de işlem tamam... 'nin son olarak 'nın Tigres takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcüyle büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonlarda da 'de birçok takımın gündemine gelen Ekvadorlu forvetin 'ndaki kampa yetişeceği kaydedildi. Avrupa kariyerinde ve Everton formaları giyen tecrübeli futbolcu, son üç sezondur da Meksika ekibi Tigres'te oynuyor. Geçtiğimiz sezon Meksika temsilcisiyle 27 resmi karşılaşmaya çıkan Valencia, yalnızca bir gol attı, bir de asist yaptı.

MAÇ BAŞI ÖDENECEK
Harcama limitleri nedeniyle yaptığı transferlerde işi sıkı tutan Fenerbahçe, Enner Valencia'ya maç başı ücret ödeyecek. Ekvadorlu futbolcuya yıllık net bir ücret vermeyecek olan sarı-lacivertliler, oynadığı maç başına ve sözleşmede yapılan bonuslara göre para kazanacak.

KARDEŞİ KAÇIRILDI
Valencia'nın F.Bahçe ile anlaştığı haberlerinin ardından şok bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu futbolcunun kız kardeşinin silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Ekvador'da yaşanan bu olay, büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada dün akşam en çok konuşulanlar arasına girdi.

  1. 19.8.2020
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