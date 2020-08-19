Valencia da listede
Teknik direktör Erol Bulut'un takımda görmek istediği Enner Valencia transferinde de işlem tamam... Fenerbahçe'nin son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcüyle büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.
Teknik direktör Erol Bulut'un takımda görmek istediği Enner Valencia transferinde de işlem tamam... Fenerbahçe'nin son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcüyle büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonlarda da Süper Lig'de birçok takımın gündemine gelen Ekvadorlu forvetin Topuk Yaylası'ndaki kampa yetişeceği kaydedildi. Avrupa kariyerinde West Ham United ve Everton formaları giyen tecrübeli futbolcu, son üç sezondur da Meksika ekibi Tigres'te oynuyor. Geçtiğimiz sezon Meksika temsilcisiyle 27 resmi karşılaşmaya çıkan Valencia, yalnızca bir gol attı, bir de asist yaptı.
MAÇ BAŞI ÖDENECEK
Harcama limitleri nedeniyle yaptığı transferlerde işi sıkı tutan Fenerbahçe, Enner Valencia'ya maç başı ücret ödeyecek. Ekvadorlu futbolcuya yıllık net bir ücret vermeyecek olan sarı-lacivertliler, oynadığı maç başına ve sözleşmede yapılan bonuslara göre para kazanacak.
KARDEŞİ KAÇIRILDI
Valencia'nın F.Bahçe ile anlaştığı haberlerinin ardından şok bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu futbolcunun kız kardeşinin silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Ekvador'da yaşanan bu olay, büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada dün akşam en çok konuşulanlar arasına girdi.
- 19.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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