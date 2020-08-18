Yaylım ateşi! "Yarınları karanlık"

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile noktalanan 2019/2020 sezonunun ardından kulüpler yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Kadroya katılan isimler, gönderilenler, kiralananlar... Kulüpler oldukça hareketli günler geçirirken, bazı ekipler eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamıyor. Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın, bu durumu kaleme aldı. İşte o yazı...
18 Ağustos 2020 Salı 10:30
Güncelleme: 18.08.2020 10:30
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Bayern Münih'in Barcelona'yı parçaladığı maçta ortaya çıkan en önemli gerçeğin adı gençliktir. Büyük düşünmekle yapılan yatırımın karşılığı nasıl alınıyor gördük.
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Bizde bit pazarına nur yağıyor, futbol gençlikten firar! Soru: Hala eski diye satılanı yeni diye alanlar kendilerini sürekli erteliyorlar da nereye kadar! Cevap: Başkanların sürüklediği bataklığa kadar!
Ülkemizde kendi koltuklarını düşünen yöneticiliğin kamburudur futbol. Transferin lideri para, yeni moda gerçeklerimiz de caba. Bu mevsim imza attırılan futbolculara "karakter" konulu övgülü sözcükler eşantiyon olarak veriliyor.
Karakteri evlat edinmek için "babacan" olmak gerekir, çocukları sevmek gerekir ve ağızdan çıkanların kulaktan duyulması gerekir. Birbirlerine "deve kini" besleyen başkanların karakter analizi yapılsa daha anlamlı olur ama bu ülkede "karaktersiz filmler" bile kapalı gişe!
Onca batık gemi, onca kuruyan deniz ama buna rağmen gençlerin önünde anaforlar! Birkaç maç sonra ortaya çıkacak olan nefes darlığını gençlerin varlığına armağan edenler aslında transfer yapmıyor apoletlerini cilalıyorlar.