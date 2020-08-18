Yaylım ateşi! 'Yarınları karanlık' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Yaylım ateşi! "Yarınları karanlık"

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile noktalanan 2019/2020 sezonunun ardından kulüpler yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Kadroya katılan isimler, gönderilenler, kiralananlar... Kulüpler oldukça hareketli günler geçirirken, bazı ekipler eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamıyor. Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın, bu durumu kaleme aldı. İşte o yazı...

18 Ağustos 2020 Salı 10:30 Güncelleme: 18.08.2020 10:30
Yaylım ateşi! Yarınları karanlık

Bayern Münih'in Barcelona'yı parçaladığı maçta ortaya çıkan en önemli gerçeğin adı gençliktir. Büyük düşünmekle yapılan yatırımın karşılığı nasıl alınıyor gördük.

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Yaylım ateşi! Yarınları karanlık

Bizde bit pazarına nur yağıyor, futbol gençlikten firar! Soru: Hala eski diye satılanı yeni diye alanlar kendilerini sürekli erteliyorlar da nereye kadar! Cevap: Başkanların sürüklediği bataklığa kadar!

Yaylım ateşi! Yarınları karanlık

Ülkemizde kendi koltuklarını düşünen yöneticiliğin kamburudur futbol. Transferin lideri para, yeni moda gerçeklerimiz de caba. Bu mevsim imza attırılan futbolculara "karakter" konulu övgülü sözcükler eşantiyon olarak veriliyor.

Yaylım ateşi! Yarınları karanlık

Karakteri evlat edinmek için "babacan" olmak gerekir, çocukları sevmek gerekir ve ağızdan çıkanların kulaktan duyulması gerekir. Birbirlerine "deve kini" besleyen başkanların karakter analizi yapılsa daha anlamlı olur ama bu ülkede "karaktersiz filmler" bile kapalı gişe!

Yaylım ateşi! Yarınları karanlık

Onca batık gemi, onca kuruyan deniz ama buna rağmen gençlerin önünde anaforlar! Birkaç maç sonra ortaya çıkacak olan nefes darlığını gençlerin varlığına armağan edenler aslında transfer yapmıyor apoletlerini cilalıyorlar.

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