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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Sinan hazır

Sinan hazır

Geçtiğimiz sezonun 'da kiralık tamamlayan de 'ye imza atmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz sezonun 'da kiralık tamamlayan de 'ye imza atmak için gün sayıyor. Genoa'daki bonservisini alan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerle 3 senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sinan, Antalyaspor ile 10 lig maçında 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
  1. 19.8.2020
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