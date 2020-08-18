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18 Ağustos 2020, Salı
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bitti-bitiyor

Nazım Sangare bitti-bitiyor

Kanarya'nın uzun süredir temas halinde olduğu isimlerden 'nin de imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Kanarya'nın uzun süredir temas halinde olduğu isimlerden 'nin de imza aşamasına geldiği öğrenildi. ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki sağ bek için teklifini ileten 'nin Güney ekibinden olumlu yanıt aldığı belirtildi. Antalyaspor formasıyla 'de son 3 sezondur gösterdiği performansla A 'a kadar yükselen yıldız futbolcu, takımının vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Antalyaspor ile 3 sezonda 80 resmi karşılaşmaya çıkan Sangare, 3 gol sevinci yaşarken, 10 da asist yaptı.
  1. 18.8.2020
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