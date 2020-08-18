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18 Ağustos 2020, Salı
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En büyük hayalini açıkladı

En büyük hayalini açıkladı

Tam 17 yıl kalesini koruduğu 'de geçtiğimiz sezondan bu yana yardımcı antrenörlük görevini üstlenen , hedefini açıkladı.

Tam 17 yıl kalesini koruduğu 'de geçtiğimiz sezondan bu yana yardımcı antrenörlük görevini üstlenen , hedefini açıkladı. Federasyonun yaptığı antrenörlük eğitimlerine devam eden Demirel, "Tek derdimiz benim için Fenerbahçe ve Türk futboluna hizmet etmek. Tabii diğer arkadaşlarımın da hedefleri vardır. Benim hedefim inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olmak. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
  1. 18.8.2020
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