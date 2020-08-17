Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Bu sezon beklentilerin altında bir performansla, ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 3 ismi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'yi gündemine almıştı. İşte Galatasaray'ın Mehmet Ekici teklifi...