Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Bu sezon beklentilerin altında bir performansla, ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 3 ismi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'yi gündemine almıştı. İşte Galatasaray'ın Mehmet Ekici teklifi...
17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:07
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Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar, son günlerde transferde oldukça atak bir görüntü çiziyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu ana dek Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, geniş bir kadroyla yola devam etmek isterken, flaş bir transfer hamlesi gelmişti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Mehmet Ekici, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.
Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in geniş kadroda Mehmet'in takım için faydalı olacağını düşündüğü ve uygun mali şartlarda 30 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.