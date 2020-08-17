Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Bu sezon beklentilerin altında bir performansla, ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 3 ismi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'yi gündemine almıştı. İşte Galatasaray'ın Mehmet Ekici teklifi...

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:07
Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar, son günlerde transferde oldukça atak bir görüntü çiziyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Şu ana dek Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, geniş bir kadroyla yola devam etmek isterken, flaş bir transfer hamlesi gelmişti.

Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Mehmet Ekici, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in geniş kadroda Mehmet'in takım için faydalı olacağını düşündüğü ve uygun mali şartlarda 30 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.

Belli oldu! İşte G.Saray'ın Mehmet Ekici teklifi

Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

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