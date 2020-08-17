Fenerbahçe Diego Perotti'nin transferi için bastırıyor!
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında transfer hamlelerini yapan Fenerbahçe, Roma'nın yıldız futbolcusu Diego Perotti'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre sarı-lacivertliler, deneyimli hücum oyuncusunun transferi için bastırıyor.
Hücum mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım uzun süredir peşinde olduğu Diego Perotti için şartları zorluyor. Calciomercato muhabiri Daniele Longo'nun haberine göre, "Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirmek için bastırıyor, 'El Monito' Türkiye'ye gidebilir."
Geçen sezon Roma formasıyla 26 resmi maçta bin 143 dakika sahada kalan Perotti, 10 gole direkt katkı sağladı. Tangocu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı, sakatlıklardan dolayı 13 maç kaçırdı.
- 17.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 17:28
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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