Fenerbahçe Diego Perotti'nin transferi için bastırıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe İtalyanlar duyurdu! Roma'nın yıldızı F.Bahçe'ye

'nin transferi için bastırıyor!

Fenerbahçe Diego Perotti'nin transferi için bastırıyor!

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında hamlelerini yapan , Roma'nın yıldız futbolcusu 'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre sarı-lacivertliler, deneyimli hücum oyuncusunun transferi için bastırıyor.

Hücum mevkisi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım uzun süredir peşinde olduğu için şartları zorluyor. Calciomercato muhabiri Daniele Longo'nun haberine göre, ", Diego Perotti transferini bitirmek için bastırıyor, 'El Monito' 'ye gidebilir."

Geçen sezon Roma formasıyla 26 resmi maçta bin 143 dakika sahada kalan Perotti, 10 gole direkt katkı sağladı. Tangocu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı, sakatlıklardan dolayı 13 maç kaçırdı.




  1. 17.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 17:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Diego Perotti'nin transferi için bastırıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA