Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Savunmayı sağlama almayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Nice ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Malang Sarr'ın peşine düştü. Fenerbahçe 21 yaşındaki yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir hamle yaparken transferde yeni gelişmeler yaşandı. İşte o gelişmeler ve sarı-lacivertli takımın stoper listesi...

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:29 Güncelleme: 17.08.2020 16:29
Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...

Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe, Malang Sarr'ın peşine düştü.

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Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler aynı sorunu yaşamak istemiyor.

Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...

Teknik direktör Erol Bulut ve Emre Belözoğlu transfer operasyonunu birlikte yürütürken stoper transferi için düğmeye basıldı.

Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...

Bulut'un Malang Sarr'ın Fenerbahçe savunmasına seviye atlatacağını ifade ettiği ve yönetimin 21 yaşındaki futbolcu için kolları sıvadığı belirtildi.

Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe yönetimi, Fransız stoperin yaşının genç olması nedeniyle ileriki yıllarda kulübe bonservis getirisi sağlayabileceğini düşünüyor.

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