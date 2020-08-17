Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Savunmayı sağlama almayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Nice ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Malang Sarr'ın peşine düştü. Fenerbahçe 21 yaşındaki yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir hamle yaparken transferde yeni gelişmeler yaşandı. İşte o gelişmeler ve sarı-lacivertli takımın stoper listesi...