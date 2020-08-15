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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Türüç ve Harun'a kanca

Türüç ve Harun'a kanca

ekiplerinden 'nın, 'nin sağ kanat oyuncusu ve kaleci için teklifte bulunduğu belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden 'nın sarı-lacivertli takımın sağ kanat oyuncusu ve kaleci için teklifte bulunduğu belirtildi. ekibinin ne kadarlık bir rakam önerdiği bilgisine ulaşılamasa da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ileri sürüldü. Sarı-lacivertli yetkililerin 27 yaşındaki Türüç ve Harun için son kararı teknik direktör Erol Bulut'a bırakacağı belirtiliyor. Piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Deniz, geride bıraktığımız sezon 35 resmi karşılaşmada oynadı.
  1. 15.8.2020
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