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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Renktaş'tan limit desteği

Renktaş'tan limit desteği

Başkanı , takım harcama limitleri konusunda 'yi desteklediklerini söyledi.

Başkanı , takım harcama limitleri konusunda F.Bahçe'yi desteklediklerini söyledi. Mert, "Bu konuda 'nin yanındayız, limit artırılması konusu belki başka kulüplere de lazım olacak ama sorun yaşayan bir kulüp bile olsa makul durumlarda destekçi olmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi
  1. 15.8.2020
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