Emre Belözoğlu krizi! Antrenmanlara çıkmıyor yönetim sessiz... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu krizi! Antrenmanlara çıkmıyor yönetim sessiz...

Emre Belözoğlu krizi! Antrenmanlara çıkmıyor yönetim sessiz...

Fenerbahçe'de yeni sezonda yoluna sportif direktör olarak devam etmesi beklenen Emre Belözoğlu için halen resmi bir açıklama gelmiş değil. Antrenmanlara da çıkmayan Belözoğlu için yönetim sessizliğini korurken, bu durum beraberinde birçok soruyu da getiriyor. İşte detaylar...

15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:01 Güncelleme: 15.08.2020 13:01
Emre Belözoğlu krizi! Antrenmanlara çıkmıyor yönetim sessiz...

Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy istifa etti. Özsoy'un görevi bırakmasının arkasında başkan Ali Koç ile yaşadığı fikir ayrılıkları ve çatışmanın yattığı açık.

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Emre Belözoğlu krizi! Antrenmanlara çıkmıyor yönetim sessiz...

"Şimdi ne olacak?" sorusuna yanıt arayan sarı lacivertli camianın merak ettiği ikinci bir soru daha var: Emre Belözoğlu nerede?

Emre Belözoğlu krizi! Antrenmanlara çıkmıyor yönetim sessiz...

Sarı lacivertli camianın en sevdiği isimlerin başında gelen, futbolculuğu kadar transfer görüşmelerindeki etkisiyle taraftarı coşturan, bir telefonuyla bile futbolcuların rotasını değiştiren, sportif direktörlüğe getirileceği söylentileriyle 'Fenerbahçe'nin yılın transferi' yorumları yapılan Emre Belözoğlu sessiz.

Emre Belözoğlu krizi! Antrenmanlara çıkmıyor yönetim sessiz...

Belözoğlu gibi Fenerbahçe yönetimi de sessiz. Bu sessizlik akla bazı soruları da getiriyor. Bu soruları konunun iki tarafına da ilettik ama hiçbir yanıt alamadık. Bu konuda dikkat çeken ve akla gelen soruları şöyle özetlemek mümkün:

Emre Belözoğlu krizi! Antrenmanlara çıkmıyor yönetim sessiz...

O AÇIKLAMA HALA YAPILMADI
Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e yaptığı açıklamada, ailesinin futbola devam etmesini istediğini, çok yakında bu konuyla alakalı bir açıklama yapacağını açıkladı. Ama bu açıklama neden hâlâ yapılmadı?

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