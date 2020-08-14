Diego Perotti'de mutlu son!

Geçtiğimiz iki sezonda beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, aylar öncesinden belirlediği isimlerin transferinde düğmeye basarken, somut adımlar da atmaya başladı. Kanarya, uzun süredir gündeminde olan Diego Perotti için kulübü Roma ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. İtalyan ekibinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki kanat oyuncusunun da kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

ÜCRETİ DE NETLEŞTİ

Tam 5 yıl formasını giydiği Roma ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Perotti için 1.5 milyon euro'luk bir bonservis ödeyeceği belirtilen Fenerbahçe'nin futbolcuya ödeyeceği ücret de netleşti. Arjantinli'nin sözleşmesinin devam ettiği Roma'da aldığı 2.5 milyon euro'yu kabul ettiği ifade edilirken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Kariyerinde Sevilla, Boca Juniors ve Genoa'da da oynayan Perotti, 4 kez de Arjantin forması giydi.

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ

Teknik kapasitesi ve hızıyla öne çıkan Perotti, özellikle son 3 sezonda sakatlıklardan çok çekti. Adale, bilek ve kas sakatlıkları yaşayan Arjantinli yıldız, bu süreçte Roma formasıyla çok maç kaçırdı. 32 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda 14, 2018-19'da 24, 2019-20'de de 13 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.