Diego Perotti'de mutlu son! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Transferde mutlu son! Fenerbahçe...

'de mutlu son!

Diego Perotti'de mutlu son!

Arjantinli yıldız için Roma ile uzun süredir temas halinde olan sarı-lacivertliler, transferde büyük mesafe kat etti. 32 yaşındaki kanat oyuncusunun birkaç gün içinde ’a geleceği iddia edildi.

Geçtiğimiz iki sezonda beklentilerin çok altında kalan , 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, aylar öncesinden belirlediği isimlerin transferinde düğmeye basarken, somut adımlar da atmaya başladı. Kanarya, uzun süredir gündeminde olan için kulübü Roma ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. İtalyan ekibinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki kanat oyuncusunun da kısa süre içinde 'a geleceği belirtildi.

ÜCRETİ DE NETLEŞTİ
Tam 5 yıl formasını giydiği Roma ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Perotti için 1.5 milyon euro'luk bir bonservis ödeyeceği belirtilen Fenerbahçe'nin futbolcuya ödeyeceği ücret de netleşti. Arjantinli'nin sözleşmesinin devam ettiği Roma'da aldığı 2.5 milyon euro'yu kabul ettiği ifade edilirken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Kariyerinde Sevilla, ve Genoa'da da oynayan Perotti, 4 kez de Arjantin forması giydi.

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
Teknik kapasitesi ve hızıyla öne çıkan Perotti, özellikle son 3 sezonda sakatlıklardan çok çekti. Adale, bilek ve kas sakatlıkları yaşayan Arjantinli yıldız, bu süreçte Roma formasıyla çok maç kaçırdı. 32 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda 14, 2018-19'da 24, 2019-20'de de 13 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

  1. 14.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diego Perotti'de mutlu son! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA