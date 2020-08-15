Önce arkadaşlık - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Önce arkadaşlık

Önce arkadaşlık

Önce arkadaşlık

Takımdaki en büyük eksikliğin birliktelik olduğu tespiti yapan , futbolcu grubunun daha da kaynaşması için çalışıyor.

ile birlikte Samandıra'da başlayan değişim kendini göstermeye devam ediyor. Takımdaki en büyük eksikliğin birliktelik olduğu tespitini yapan Bulut, oyuncu grubunun daha da kaynaşması adına yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Çalışmalar ilk başladığında takımın yemeklere toplu olarak katılması kuralını koyan Erol Bulut, öğrencilerinden yemek masasında daha çok dialog kurmalarını istedi. Muhabbet ve arkadaşlığın ilerlemesi gayretinde olan Bulut, birçok sohbeti de bizzat kendi başlatıyor. Bulut, ayrıca kamp sonrası ailelerin de katılacağı bir barbekü partisi düzenleyerek, kaynaşma ortamının daha da ilerlemesini planlıyor. Yeni sezona takım olmuş bir Fenerbahçe ruhu ile girmek hedeflenirken, sarı lacivertli yönetimin kararlı adımlarla yürüttüğü ve takıma katacağı transferlerle de kaliteli, güçlü bir kadro oluşturulması hedefleniyor.
  1. 15.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Önce arkadaşlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA