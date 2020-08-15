Hedef tabii ki şampiyonluk - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Hedef tabii ki şampiyonluk

Hedef tabii ki şampiyonluk

Hedef tabii ki şampiyonluk

olduğu gibi basketbolda da sezona iddialı hazırlanan F.Bahçe Beko erkek takımında kaptan , takımın her zamanki gibi hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

olduğu gibi basketbolda da sezona iddialı hazırlanan F.Bahçe Beko erkek takımında kaptan , takımın her zamanki gibi hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Melih, "Bir takım ne kadar iyi hazırlanırsa, en iyi şekilde sezona başlar ama şu anda pek de bir şey söyleyemiyorum. Bir hafta önce de ligi başlayacak. O zamana kadar olan hazırlık maçları bizim için belirleyici olacak. Hedefler her zamanki gibi şampiyonluk" dedi.
  1. 15.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hedef tabii ki şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA