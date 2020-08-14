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14 Ağustos 2020, Cuma
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Sinan gün sayıyor

Sinan gün sayıyor

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı 'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken , yolunda...

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı 'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken , yolunda... Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan 'nin 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla da anlaştığı iddia edildi. Bonservisinin bulunduğu Genoa'nın kadrosunda düşünülmeyen Sinan'ın 3 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.
  1. 14.8.2020
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