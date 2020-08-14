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14 Ağustos 2020, Cuma
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yine gündemde

Fedor Smolov yine gündemde

'in Lazio'ya imza atması halinde golcü transferi yapacak olan 'nin bir kez daha için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Vedat Muriç'in Lazio'ya imza atması halinde golcü transferi yapacak olan 'nin bir kez daha için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Lokomotif Moskova ile daha önce yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan sarı-lacivertliler, yeniden Rus ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Celta Vigo'da kiralık oynayan 30 yaşındaki Rus forvet, 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
  1. 14.8.2020
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