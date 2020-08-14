Başkandan 12. adama teşekkür - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Başkandan 12. adama teşekkür

Başkandan 12. adama teşekkür

Yeni sezon formalarına itibaren gösteren ve 30 bin forma ile rekor kıran taraftarlarına teşekkür geldi.

Yeni sezon formalarına itibaren gösteren ve 30 bin forma ile rekor kıran taraftarlarına teşekkür geldi. Başkan ve kurmayları, Ülker Stadı'nın altındaki Maraton Fenerium mağazasını ziyaret etti. Yeni sezon formalarını da giyen başkan ve yöneticiler, taraftarlarla yakından ilgilenirken, gösterilen ilgiden dolayı da teşekkür etti.
  1. 14.8.2020
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