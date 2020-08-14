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14 Ağustos 2020, Cuma
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İşte gerçekleri

İşte Lemos gerçekleri

Başkanı , futbolcuları için F.Bahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı. 'nın önde gelen gazetelerinden Marca da dün bu transferle ilgili detayları paylaştı.

Başkanı , futbolcuları için F.Bahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı. 'nın önde gelen gazetelerinden Marca da dün bu transferle ilgili detayları paylaştı. Palmas'ın en çok kazanan futbolcusu olan 24 yaşındaki Uruguaylı stoper için İspanyol temsilcisinin 3 milyon euro bonservis bedeli alacağı vurgulandı.
  1. 14.8.2020
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