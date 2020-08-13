Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Fenerbahçe'nin altyapısından A takıma yükselen yeteneklerden biri olan Emre Nasuh'un hayatı,kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu.. Peki, Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Emre Nasuh, 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başladı. Emre Nasuh 2013'te Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu seçildi. Genç futbolcu Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. On numara ve merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor ve 179 boyunda.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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