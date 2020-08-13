Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Fenerbahçe'nin altyapısından A takıma yükselen yeteneklerden biri olan Emre Nasuh'un hayatı,kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu.. Peki, Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Emre Nasuh, 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başladı. Emre Nasuh 2013'te Fenerbahçe altyapısına oldu. 2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu seçildi. Genç futbolcu Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. On numara ve merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor ve 179 boyunda.

  1. 13.08.2020
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