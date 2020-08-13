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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Selmani için ilk temas

Selmani için ilk temas

Birçok bölgeye takviye yapacak olan için dün yeni bir iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 1. Lig takımlarından 'un kalecisi için görüşmelere başladığı belirtildi.

Birçok bölgeye takviye yapacak olan için dün yeni bir iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 1. Lig takımlarından 'un kalecisi için görüşmelere başladığı belirtildi. 22 yaşındaki file bekçisinin transferinin kısa sürede netleşeceği de kaydedildi.
  1. 13.8.2020
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