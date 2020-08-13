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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Gustavo’nun tavrı net

Gustavo’nun tavrı net

Uzun süredir 'un gündeminde olduğu iddia edilen 'nin yıldızı 'nun tavrı net... futbolcu, sözleşmesinin devam ettiği sarı-lacivertlilerde kalmak istediğini yönetime iletti.

Uzun süredir 'un gündeminde olduğu iddia edilen F.Bahçe'nin yıldızı 'nun tavrı net... futbolcu, sözleşmesinin devam ettiği sarı-lacivertlilerde kalmak istediğini yönetime iletti. Kariyerine 'de devam edecek olan Sambacı, bu konuda net ifadeler kullandı.
  1. 13.8.2020
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