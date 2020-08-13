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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Formalar kapış kapış

Formalar kapış kapış

ilgi büyük oldu. 'nin dün Fenerium mağazalarında satışa çıkan formaları kapış kapış giderken, internetten de yüklenme oldu.

ilgi büyük oldu. 'nin dün Fenerium mağazalarında satışa çıkan formaları kapış kapış giderken, internetten de yüklenme oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Sevgi limit tanımaz' sloganı ile tanıtılan 3 yeni formadan efsane çubukluyu büyük ilgi vardı.
  1. 13.8.2020
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