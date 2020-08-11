Kaleye de transfer kararı!

Savunmada geçen sezon yaşanan sıkıntılar, kaleye de bir transfer yapılması olasılığını gündeme getirmişti. Erol Bulut'un da görüşünü alan yönetimin, Harun Tekin'i satıp yerine daha tecrübeli bir isim almaya sıcak baktığı bildirildi. Harun için istekli takımlar var; teklifler bekleniyor. Alıncak kaleci yabancı da yerli de olabilir. Altay kalacak.