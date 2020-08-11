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11 Ağustos 2020, Salı
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Kaleye de kararı!

Kaleye de transfer kararı!

Savunmada geçen sezon yaşanan sıkıntılar, kaleye de bir yapılması olasılığını gündeme getirmişti. 'un da görüşünü alan yönetimin, 'i satıp yerine daha tecrübeli bir isim almaya sıcak baktığı bildirildi.

Savunmada geçen sezon yaşanan sıkıntılar, kaleye de bir yapılması olasılığını gündeme getirmişti. 'un da görüşünü alan yönetimin, 'i satıp yerine daha tecrübeli bir isim almaya sıcak baktığı bildirildi. Harun için istekli takımlar var; teklifler bekleniyor. Alıncak kaleci yabancı da yerli de olabilir. Altay kalacak.

  1. 11.8.2020
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