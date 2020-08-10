Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçecek.
- 10.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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