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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'de hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Yeni sezona hazırlanan , yönetiminde Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

, hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçecek.

  1. 10.08.2020
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