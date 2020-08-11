Son dakika: Fenerbahçe'ye Michael Frey transferi müjdesi! Belçika'dan 3 talip... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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'ye müjdesi! O isme Belçika'dan 3 talip...

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O isme Belçika'dan 3 talip...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Nürnberg'e kiraladığı Frey, bilindiği üzere yönetim tarafından adeta istenmeye adam ilan edilmişti. Belçika basınında yer alan bilgiliere göre İsviçreli golcüye 3 talip birden çıktı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin geçtiğimiz 2 sezon önce İsviçre'nin Zürih takımında kadrosuna kattığı , istenileni verememiş ve sezon başında Alman ekibi Nürnberg'e kiralanmıştı.

Golcü futbolcu burada da istenilen performansı sergileyemedi ve Alman kulübü, oyuncunun 2.5 milyon euroluk bonservisini ödemeyerek sarı lacivertlilere geri gönderdi.

3 TALİBİ VAR
Fenerbahçe, Frey'i elinden çıkartmak için kara kara düşünürken, Belçika'dan müjdeli haber geldi. Buna göre Frey'e Standart Liege, Anderlecht ve Genk talip oldu.

Henüz resmi temasların olmadığı belirtilen haberde kulüplerin oyuncu için nabız yoklaması yaptığı ifade edildi.

Michael Frey geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 5 gol 5 asist üretmişti.

  1. 11.08.2020
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