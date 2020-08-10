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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kürekte 3 dalda şampiyonluk

Kürekte 3 dalda şampiyonluk

Sapanca'da dün yapılan 'nda fırtına gibi esti...

Sapanca'da dün yapılan 'nda fırtına gibi esti... Sarı-lacivertliler; küçük erkek, küçük kız ve yıldız kızlarda şampiyonluğu elde etti. Yarışlara 30'a yakın kulüpten yaklaşık 400 sporcu katıldı. Fenerbahçe Yönetim kurulu üyesi Sevik Zeynep Becan, amatör şubeler koordinatörü Fikret Çetinkaya da mücadeleleri takip etti.
  1. 10.8.2020
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