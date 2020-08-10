En büyük gurur - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe En büyük gurur

En büyük gurur

En büyük gurur

Gölcükspor'dan edilen de takımla çalışmalara başladı. 21 yaşındaki ön libero sezon açılışından bir de fotoğrafını paylaşıp, "Armanı göğsümde taşımak en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

Gölcükspor'dan edilen de takımla çalışmalara başladı. 21 yaşındaki ön libero sezon açılışından bir fotoğrafını paylaşarak, "Armanı göğsümde taşımak en büyük gurur" ifadelerini kullandı. İsmail'in transferinin de bir iki güne resmen duyurulması bekleniyor.
  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En büyük gurur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA