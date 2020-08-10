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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kontroller başladı

Kontroller başladı

'de sezon başı rutin sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı. , 'in de aralarında yer aldığı isimler kontrolden geçti. Sağlık kontrollerine bugün devam edilecek.

Sarı-lacivertli takımda sezon başı rutin sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden tesislere gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. , 'in de aralarında yer aldığı isimler kontrolden geçti. Sağlık kontrollerine bugün devam edilecek.

TÜM TESTLER NEGATİF
'de Kovid-19 testleri negatif çıktı. Yönetimden yapılan açıklamada oyunculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

  1. 10.8.2020
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