Kontroller başladı

Sarı-lacivertli takımda sezon başı rutin sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden tesislere gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Muriç, Rodrigues'in de aralarında yer aldığı isimler kontrolden geçti. Sağlık kontrollerine bugün devam edilecek.

TÜM TESTLER NEGATİF

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı. Yönetimden yapılan açıklamada oyunculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.