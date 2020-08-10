Kontroller başladı
Fenerbahçe'de sezon başı rutin sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı. Muriç, Rodrigues'in de aralarında yer aldığı isimler kontrolden geçti. Sağlık kontrollerine bugün devam edilecek.
Sarı-lacivertli takımda sezon başı rutin sağlık kontrolleri yapılmaya başlandı. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden tesislere gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Muriç, Rodrigues'in de aralarında yer aldığı isimler kontrolden geçti. Sağlık kontrollerine bugün devam edilecek.
TÜM TESTLER NEGATİF
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı. Yönetimden yapılan açıklamada oyunculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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