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09 Ağustos 2020, Pazar
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hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

hazırlıklarına çiçeği burnunda teknik direktörü yönetiminde başlayan , Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetiminde Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıkları kapsamında yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

Sezonu dün açan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 21:05
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