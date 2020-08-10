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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Sıra Alpaslan ve Doğukan’da

Sıra Alpaslan ve Doğukan’da

Kanarya'nın transferde yeni hedefi ile ... ,Alpaslan için Başkanı ile bu hafta görüşerek, 26 yaşındaki stoperi resmen isteyecek.

Kanarya'nın transferde yeni hedefi ile ... ,Alpaslan için Başkanı ile bu hafta görüşerek, 26 yaşındaki stoperi resmen isteyecek. Anlaşma sağlanırsa, Alpaslan da kadroya dahil edilecek. 'un 21 yaşındaki sağ açığı Doğukan Sinik için de girişimler devam ediyor. İki oyuncu için para+takas formülü gündemde olacak.
  1. 10.8.2020
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