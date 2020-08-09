Smolov’dan açıklama!

Lokomotiv Moskova'nın golcüsü Fedor Smolov, Fenerbahçe ile anlaşmadığını söyledi. Sarı-lacivertlilerin, takımdan ayrılması beklenen Muriç'in yerine düşündüğü Rus forveti kiralamak için teklif yaptığı belirtilmişti. 30 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştığım haberleri doğru değil. Hala Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum" dedi. Smolov'un Lokomotiv ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.