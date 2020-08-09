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09 Ağustos 2020, Pazar
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Smolov’dan açıklama!

Smolov’dan açıklama!

Lokomotiv 'nın golcüsü , ile anlaşmadığını söyledi.

'nın golcüsü , ile anlaşmadığını söyledi. Sarı-lacivertlilerin, takımdan ayrılması beklenen Muriç'in yerine düşündüğü Rus forveti kiralamak için teklif yaptığı belirtilmişti. 30 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştığım haberleri doğru değil. Hala Lokomotiv 'nın futbolcusuyum" dedi. Smolov'un Lokomotiv ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

  1. 9.8.2020
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