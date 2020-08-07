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07 Ağustos 2020, Cuma
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Yuvaya dönüş

Yuvaya dönüş

4 yıl önce yollarını ayırdığı ve 'i yeniden kadrosuna kattı. Gökhan'la 1+1, Caner'le ise 2+1 yıllık kontrat yapıldı.

ikinci transferini ile yaptı. 2007 yılında G.Birliği'nden gelen ve 9 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli sağ bek, 2016'da 'a imza atmıştı. Siyah-beyazlılarda 4 sezon forma giyen 35 yaşındaki sağ bek, yuvasına geri döndü. 1+1 yıllık imza atan Gökhan için, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" denildi.

Günün üçüncü bombası oldu. 2010'da CSKA 'dan F.Bahçe'ye gelen ve 6 yıl kalan Caner, daha sonra İnter'e gitmişti. İnter'de hocası De Boer ile anlaşamayınca Beşiktaş'ın yolunu tutmuş ve 4 yıl forma giymişti. 31 yaşındaki sol bekle 2+1 yıllık imza atılırken, "Formamızla iki şampiyonluk, iki kazanan Avrupa Ligi yarı finalinde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle sarı-lacivertli formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

KANIMI AKITTIM
Yuvasına geri döndüğünü söyleyen Gökhan, "Aslında ailesinden bir süre uzak kalmış sonunda yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmek benim için çok zor. İmza töreninde birçok şey konuşmak istiyorum. Bu forma için kanımı akıttım. Jübileye değil şampiyonluğa geldim" dedi.

MUTLU SONU HAK EDER
F.Bahçe, Gökhan'ı tanıtırken, "Her yarım kalan hikaye mutlu bir sonu hak eder" ifadelerini kullandı. Gökhan ise videoda eskiden giydiği 77 numaralı formayı çıkarıp, taraftarlara teşekkür için yapılan 12 numaralı formayı giydi.

  1. 7.8.2020
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