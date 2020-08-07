Yuvaya dönüş
Fenerbahçe 4 yıl önce yollarını ayırdığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i yeniden kadrosuna kattı. Gökhan'la 1+1, Caner'le ise 2+1 yıllık kontrat yapıldı.
Fenerbahçe ikinci transferini Gökhan Gönül ile yaptı. 2007 yılında G.Birliği'nden gelen ve 9 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli sağ bek, 2016'da Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah-beyazlılarda 4 sezon forma giyen 35 yaşındaki sağ bek, yuvasına geri döndü. 1+1 yıllık imza atan Gökhan için, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" denildi.
Günün üçüncü bombası Caner Erkin oldu. 2010'da CSKA Moskova'dan F.Bahçe'ye gelen ve 6 yıl kalan Caner, daha sonra İnter'e gitmişti. İnter'de hocası De Boer ile anlaşamayınca Beşiktaş'ın yolunu tutmuş ve 4 yıl forma giymişti. 31 yaşındaki sol bekle 2+1 yıllık imza atılırken, "Formamızla iki şampiyonluk, iki Türkiye Kupası kazanan UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle sarı-lacivertli formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.
KANIMI AKITTIM
Yuvasına geri döndüğünü söyleyen Gökhan, "Aslında ailesinden bir süre uzak kalmış sonunda yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmek benim için çok zor. İmza töreninde birçok şey konuşmak istiyorum. Bu forma için kanımı akıttım. Jübileye değil şampiyonluğa geldim" dedi.
MUTLU SONU HAK EDER
F.Bahçe, Gökhan'ı tanıtırken, "Her yarım kalan hikaye mutlu bir sonu hak eder" ifadelerini kullandı. Gökhan ise videoda eskiden giydiği 77 numaralı formayı çıkarıp, taraftarlara teşekkür için yapılan 12 numaralı formayı giydi.
- 7.8.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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