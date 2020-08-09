Flaş transfer gelişmesi! İtalyan ekibi Vedat Muriqi için İstanbul'da - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Flaş transfer gelişmesi! İtalyan ekibi Muriqi için İstanbul'da

Flaş gelişmesi! ekibi için 'da

Flaş transfer gelişmesi! İtalyan ekibi Vedat Muriqi için İstanbul'da

'nin golcüsü için en ciddi talip konumunda bulunan ve 18 milyon euro'luk bir teklif yapan ekibi , görüşmeleri sıklaştırmak adına 'a bir temsilci gönderdi.

Sezonu 7. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon sil baştan kadro kurarak taraftarının gönlünü almaya hazırlanan 'de bütçe yaratabilmek için bir numaralı koz ...

LAZIO TRANSFER İÇİN İSTANBUL'DA!

Gösterdiği performansla Avrupa'da birçok ekibin dikkatini çeken Muriqi için, ekibi 'dan flaş bir hamle geldi.

Tuttomercato'nun haberine göre; golcüyü kadrosuna katmak isteyen Lazio, bir temsilcisini görüşmeleri için 'a gönderdi.

Vedat Muriqi için Lazio son olarak 18 milyon euro teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibinin bir temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle transferi görüşmek için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 20:51
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