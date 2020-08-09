Flaş transfer gelişmesi! İtalyan ekibi Vedat Muriqi için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için en ciddi talip konumunda bulunan ve 18 milyon euro'luk bir teklif yapan İtalyan ekibi Lazio, görüşmeleri sıklaştırmak adına İstanbul'a bir temsilci gönderdi.
Sezonu 7. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon sil baştan kadro kurarak taraftarının gönlünü almaya hazırlanan Fenerbahçe'de bütçe yaratabilmek için bir numaralı koz Vedat Muriqi...
LAZIO TRANSFER İÇİN İSTANBUL'DA!
Gösterdiği performansla Avrupa'da birçok ekibin dikkatini çeken Muriqi için, İtalyan ekibi Lazio'dan flaş bir hamle geldi.
Tuttomercato'nun haberine göre; Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen Lazio, bir temsilcisini transfer görüşmeleri için İstanbul'a gönderdi.
Vedat Muriqi için Lazio son olarak 18 milyon euro teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibinin bir temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle transferi görüşmek için İstanbul'a geldi.
Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 20:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş transfer gelişmesi! İtalyan ekibi Vedat Muriqi için İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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