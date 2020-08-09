Flaş transfer gelişmesi! İtalyan ekibi Vedat Muriqi için İstanbul'da

Sezonu 7. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon sil baştan kadro kurarak taraftarının gönlünü almaya hazırlanan Fenerbahçe'de bütçe yaratabilmek için bir numaralı koz Vedat Muriqi...

LAZIO TRANSFER İÇİN İSTANBUL'DA!

Gösterdiği performansla Avrupa'da birçok ekibin dikkatini çeken Muriqi için, İtalyan ekibi Lazio'dan flaş bir hamle geldi.

Tuttomercato'nun haberine göre; Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen Lazio, bir temsilcisini transfer görüşmeleri için İstanbul'a gönderdi.

Vedat Muriqi için Lazio son olarak 18 milyon euro teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibinin bir temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle transferi görüşmek için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.