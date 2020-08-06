Fenerbahçe Mert Hakan'la birlikte yeni formayı da tanıttı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ardından bu kez de Galatasaray'la transferi için uzun süre uğraş verdiği Mert Hakan Yandaş'ı duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirisinde, oyuncunun yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.

Formaların arka kısmında yer alan kanarya figürü detayı ise dikkat çekti.







