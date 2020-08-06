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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan'la birlikte yeni forma da tanıtıldı!

Mert Hakan'la birlikte yeni formayı da tanıttı

Fenerbahçe Mert Hakan'la birlikte yeni formayı da tanıttı

Teknik direktörlük görevine 'u getiren , bir süre önce anlaşmaya vardığı 'ı da renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun tanıtımını yeni formalarıyla yaptı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör 'un ardından bu kez de 'la transferi için uzun süre uğraş verdiği 'ı duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirisinde, oyuncunun yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.

Formaların arka kısmında yer alan kanarya figürü detayı ise dikkat çekti.



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  1. 06.08.2020
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