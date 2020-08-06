Fenerbahçe Mert Hakan'la birlikte yeni formayı da tanıttı
Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, bir süre önce anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş'ı da renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun tanıtımını yeni formalarıyla yaptı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ardından bu kez de Galatasaray'la transferi için uzun süre uğraş verdiği Mert Hakan Yandaş'ı duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirisinde, oyuncunun yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.
Formaların arka kısmında yer alan kanarya figürü detayı ise dikkat çekti.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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