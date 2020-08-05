Niclas Eliasson'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Hayalimi gerçekleştireceğim"

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmayı hedeflediği isimlerden biri olan Bristol City'in kanat oyuncusu Niclas Eliasson, transferine ilişkin konuştu.

24 yaşındaki İsveçli yıldıza Celtic, Lazio ve Fenerbahçe'nin ilgisi sorulduğunda, "Bu tabii ki gurur verici. Çocukken her zaman Avrupa'nın üç veya dört büyük liginden birinde oynamak istedim. Bunu hayal ediyordum. Hayalimi kısa süre içerisinde yerine getirmeyi umuyorum." dedi.

Yıldız futbolcu konuşmasının devamında, "Bristol ile sözleşme uzatma konusunda küçük bir diyaloğumuz odu. Ancak transfer sezonunda diğer takımlar Bristol'den daha hızlı davranabiir. Bunu menajerime bıraktım. Eğer isterlerse Bristol ile konuşurum. Masada olan ciddi bir teklif varsa, Bristol veya bir başka kulüp, onları dinlerim." dedi.

Niclas Eliasson, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 3 gol 13 asist yapmıştı.