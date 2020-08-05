Son dakika: Niclas Eliasson'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Hayalimi gerçekleştireceğim" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transeri açıklaması! "Hayalimi gerçekleştireceğim"

'dan ve açıklaması! "Hayalimi gerçekleştireceğim"

Niclas Eliasson'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Hayalimi gerçekleştireceğim"

'nin listesinde yer aldığı belirtilen Bristol City'in 24 yaşındaki kanat oyuncusı , İsveç basınına konuştu. Eliasson, yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve diğer Avrupa kulüplerinin kendisiyle ilglilenmesini değerlendirdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin yaz sezonunda kadrosuna katmayı hedeflediği isimlerden biri olan Bristol City'in kanat oyuncusu , transferine ilişkin konuştu.

24 yaşındaki İsveçli yıldıza Celtic, Lazio ve Fenerbahçe'nin ilgisi sorulduğunda, "Bu tabii ki gurur verici. Çocukken her zaman Avrupa'nın üç veya dört büyük liginden birinde oynamak istedim. Bunu hayal ediyordum. Hayalimi kısa süre içerisinde yerine getirmeyi umuyorum." dedi.

Yıldız futbolcu konuşmasının devamında, "Bristol ile sözleşme uzatma konusunda küçük bir diyaloğumuz odu. Ancak transfer sezonunda diğer takımlar Bristol'den daha hızlı davranabiir. Bunu menajerime bıraktım. Eğer isterlerse Bristol ile konuşurum. Masada olan ciddi bir teklif varsa, Bristol veya bir başka kulüp, onları dinlerim." dedi.

Niclas Eliasson, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 3 gol 13 asist yapmıştı.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 17:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Niclas Eliasson'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Hayalimi gerçekleştireceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA