Geçmiş olsun Malatya

F.Bahçe, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı: Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.