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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Geçmiş olsun

Geçmiş olsun Malatya

F.Bahçe, 'nın Pütürge ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

F.Bahçe, 'nın Pütürge ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı: Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

  1. 5.8.2020
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