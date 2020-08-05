Fenerbahçe'nin gündemindeki Stambouli Schalke'de kaldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'nin gündemindeki Stambouli 'de kaldı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Stambouli Schalke'de kaldı

'nin stoper transferi listesinde bulunan , 'de kaldı. Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sürecek yeni sözleşmeye imza attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

04 ile sözleşmesi sona erdiği için bir süredir 'nin gündeminde yer alan 'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına dek sürecek yeni bir kontrat imzaladı. 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Alexander Nübel'in 'e transferinin ardından kulüpte yeni kaptan olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Schalke'ye 2016'da Paris Saint-Germain'den transfer olan Cezayir asıllı yıldız, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 9 maçta forma giymişti.

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  1. 05.08.2020
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