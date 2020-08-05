Fenerbahçe'nin gündemindeki Stambouli Schalke'de kaldı
Fenerbahçe'nin stoper transferi listesinde bulunan Benjamin Stambouli, Schalke'de kaldı. Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sürecek yeni sözleşmeye imza attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Schalke 04 ile sözleşmesi sona erdiği için bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Benjamin Stambouli'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına dek sürecek yeni bir kontrat imzaladı. 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Alexander Nübel'in Bayern Münih'e transferinin ardından kulüpte yeni kaptan olacağı bilgisi de paylaşıldı.
Schalke'ye 2016'da Paris Saint-Germain'den transfer olan Cezayir asıllı yıldız, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 9 maçta forma giymişti.
- 05.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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