Fenerbahçe'nin gündemindeki Stambouli Schalke'de kaldı

Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, şu anda Aston Villa forması giyen Trezeguet'in kiralık transferi için ciddi temaslarda bulunurken, İngiliz kulübünden sürpriz bir çıkış geldi. Peki, Trezeguet gelecek sezon Türkiye'ye gelecek mi? İşte cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)